Grande Fratello anticipazioni del 13 ottobre | tornano le sorprese ai concorrenti

Il reality più seguito d’Italia torna protagonista della prima serata: il Grande Fratello andrà in onda stasera, lunedì 13 ottobre 2025, su Canale5, con il terzo appuntamento della stagione guidata da Simona Ventura. Dopo giorni di tensioni e discussioni nella Casa, si prospetta una puntata ricca di emozioni, con una nuova eliminazione che potrebbe stravolgere gli equilibri tra i concorrenti. In nomination ci sono Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari, pronti a scoprire il verdetto del pubblico. Grande Fratello, le anticipazioni del 13 ottobre. L’ allontanamento temporaneo di Anita Mazzotta, una delle partecipanti più apprezzate, ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Dilei.it

