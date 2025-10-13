Grande Fratello anticipazioni del 13 ottobre | scontri decisioni difficili e sondaggi sul primo eliminato
Scontri, provocazioni e nomination: stasera il Grande Fratello mette i concorrenti davanti a decisioni importanti. Tutti i dettagli e le previsioni sull'eliminazione della puntata. Nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura, con la presenza in studio dei commentatori speciali Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Come riportato dalla guida TV Mediaset, la puntata andrà in onda a partire dalle 21:20; tuttavia, come sappiamo, questo orario è indicativo: la scorsa settimana, infatti, la diretta è iniziata intorno alle 22:00 a causa del prolungamento de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello, Lorenzo Spolverato senza freni sui social: "Periodo complesso, sento il bisogno di..."
Occhio puntato sulla nuova puntata di #GrandeFratello Vi aspettiamo STASERA in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity - X Vai su X
Grande Fratello. . Gli inquilini, tramite nomination, devono scegliere tre nuovi abitanti del Tugurio… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-pomodoro-avvelenato Vai su Facebook
Anticipazioni Grande Fratello stasera 13 ottobre: sorpresa per un inquilino, scontri e televoto - ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO 13 OTTOBRE 2025: SVELATE LE SORPRESE PER GLI INQUILINI DELLA CASA PIÙ SPIATA D’ITALIA L’attesa è ormai ... Segnala tuttosulgossip.it
Grande Fratello, anticipazioni del 13 ottobre: prima eliminazione e il mistero di Anita - Prima eliminazione all Grande Fratello 2025 di oggi lunedì 13 settembre. Riporta msn.com