Grande Fratello anticipazioni del 13 ottobre | scontri decisioni difficili e sondaggi sul primo eliminato

Scontri, provocazioni e nomination: stasera il Grande Fratello mette i concorrenti davanti a decisioni importanti. Tutti i dettagli e le previsioni sull'eliminazione della puntata. Nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura, con la presenza in studio dei commentatori speciali Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Come riportato dalla guida TV Mediaset, la puntata andrà in onda a partire dalle 21:20; tuttavia, come sappiamo, questo orario è indicativo: la scorsa settimana, infatti, la diretta è iniziata intorno alle 22:00 a causa del prolungamento de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

