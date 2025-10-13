Grande Fratello 2025 stasera la prima eliminazione e una proposta provocatoria ai concorrenti

Davidemaggio.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anticipazioni terza puntata di lunedì 13 ottobre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.45 circa, Simona Ventura conduce la terza puntata del GF. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli  e  Floriana Secondi. Si parlerà di quanto successo nella giornata di sabato, che ha visto un duro scontro tra due concorrenti dalla forte personalità:  Omer  e  Jonas. Tra i vari argomenti, inoltre, la storia di  Rasha, una ragazza di origini palestinesi che, seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini. Fronte gioco, è in arrivo la prima eliminazione: il verdetto del televoto stabilirà chi dovrà abbandonare la casa tra  Giulio, Matteo e Omer. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

grande fratello 2025 stasera la prima eliminazione e una proposta provocatoria ai concorrenti

© Davidemaggio.it - Grande Fratello 2025, stasera la prima eliminazione e una proposta provocatoria ai concorrenti

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato senza freni sui social: "Periodo complesso, sento il bisogno di..."

Stasera al “Grande Fratello 2025” rientra Anita Mazzotta? Le anticipazioni della terza puntata - Tra avvicinamenti sospetti e liti furiose Simona Ventura dovrà gettare tanta acqua sul fuoco ... Lo riporta iodonna.it

grande fratello 2025 staseraAnticipazioni Grande Fratello stasera 13 ottobre: sorpresa per un inquilino, scontri e televoto - ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO 13 OTTOBRE 2025: SVELATE LE SORPRESE PER GLI INQUILINI DELLA CASA PIÙ SPIATA D’ITALIA L’attesa è ormai ... Segnala tuttosulgossip.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello 2025 Stasera