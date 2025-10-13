Grande Fratello 2025 stasera in tv la prima eliminazione | anticipazioni

Il Grande Fratello 2025 torna questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, con una nuova puntata in diretta su Canale 5. Il reality show è condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Tensione alle stelle, la giornata di sabato ha visto uno scontro molto duro tra due concorrenti dalla forte personalità: Omer e Jonas. Arriva la prima eliminazione. Tra i vari argomenti della puntata la storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che, seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini. Prima eliminazione tra tre protagonisti finiti in nomination la scorsa settimana: Giulio, Matteo e Omer. 🔗 Leggi su Lapresse.it

