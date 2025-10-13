Grande Fratello 2025 scontro tra Domenico e la fidanzata Valentina | mi sembra Temptation Island | Video Mediaset

Il Grande Fratello 2025 come Temptation Island per Valentina, la fidanzata di Domenico che arriva nella casa per un confronto – scontro in diretta. Grande Fratello 2025, il confronto tra Domenico e la fidanzata Valentina. “Se sto qua è perchè sto male, ci ho pensato tanto perchè non volevo danneggiarti, ma non puoi per l’ennesima volta ferirmi alle spalle ed umiliarmi. Quando in particolare hai degli atteggiamenti con Benedetta, lei si siede sulle tue gambe non avendo rispetto di una donna che sta a casa. Anche oggi ho superato tante cose, ma riaprire le ferite del passato anche no. Adesso mettiti nei mie panni e dimmi tu cosa avresti fatto” – è il video messaggio che Valentina, la fidanzata di Domenico, ha inviato nella casa del Grande Fratello 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

