Grande Fratello 2025 scontro tra Domenico e la fidanzata Valentina | mi sembra Temptation Island | Video Mediaset
Il Grande Fratello 2025 come Temptation Island per Valentina, la fidanzata di Domenico che arriva nella casa per un confronto – scontro in diretta. Grande Fratello 2025, il confronto tra Domenico e la fidanzata Valentina. “Se sto qua è perchè sto male, ci ho pensato tanto perchè non volevo danneggiarti, ma non puoi per l’ennesima volta ferirmi alle spalle ed umiliarmi. Quando in particolare hai degli atteggiamenti con Benedetta, lei si siede sulle tue gambe non avendo rispetto di una donna che sta a casa. Anche oggi ho superato tante cose, ma riaprire le ferite del passato anche no. Adesso mettiti nei mie panni e dimmi tu cosa avresti fatto” – è il video messaggio che Valentina, la fidanzata di Domenico, ha inviato nella casa del Grande Fratello 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
News recenti che potrebbero piacerti
Anita Mazzotta ha lasciato la casa del Grande Fratello, Simona Ventura: "Forza, ti aspettiamo con tutto il cuore" - X Vai su X
Grande Fratello. . Gli inquilini, tramite nomination, devono scegliere tre nuovi abitanti del Tugurio… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-pomodoro-avvelenato - facebook.com Vai su Facebook
Eliminato Grande Fratello 2025, puntata 13 ottobre/ Matteo e Giulio a forte rischio ma occhio ad Omer - Fidanzata Giulio Carotenuto, lui si confessa al Grande Fratello/ "Sogno di trovare la donna giusta" ... ilsussidiario.net scrive
Grande Fratello 2025, puntata 13 ottobre/ Diretta ed eliminato: la verità su Anita, Omer contro Jonas - Il Grande Fratello 2025 torna in onda oggi con la terza puntata: Simona Ventura svela il destino di Anita e l'eliminato tra Giulio, Matteo e Omer. Lo riporta ilsussidiario.net
Grande Fratello, anticipazioni del 13 ottobre: scontri, decisioni difficili e sondaggi sul primo eliminato - Scontri, provocazioni e nomination: stasera il Grande Fratello mette i concorrenti davanti a decisioni importanti. Secondo msn.com