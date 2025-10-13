. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello 2025 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, lunedì 13 ottobre 2025? In aggiornamento Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2025? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 13 ottobre