La lite tra Omer e Jonas al Grande Fratello 2025 divide fuori e dentro la casa. Durante la settimana tra i due scoppia un accesa discussione in cucina. Volano parole grosse che hanno animato anche il pubblico da casa. Grande Fratello, lite tra Jonas e Omer: che è successo?. Nella casa del Grande Fratello 2025 è scoppiata la prima lite con protagonisti Jonas e Omer. Durante la diretta i due si ritrovano, faccia a faccia, in super led. “ Come ho detto in precedenza, io e Omer non ci siamo trovati. Ho sentito anche molte persone sentire dire che la lingua potrebbe essere un ostacolo, ma qualunque cosa sia non trovo nessun canale di comunicazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, lite tra Jonas e Omer: il confronto in diretta | Video Mediaset