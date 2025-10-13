Grande Fratello 2025 | le anticipazioni e ultime notizie oggi 13 ottobre

Tpi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Stasera, lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotta per la prima volta da Simona Ventura. Per festeggiare i 25 anni del format in Italia gli opinionisti sono tre ex concorrenti storici: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto circa 20 concorrenti entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

grande fratello 2025 le anticipazioni e ultime notizie oggi 13 ottobre

© Tpi.it - Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 13 ottobre

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato senza freni sui social: "Periodo complesso, sento il bisogno di..."

grande fratello 2025 anticipazioniGrande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 13 ottobre - Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 13 ottobre. Da tpi.it

grande fratello 2025 anticipazioniGrande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 13 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Stasera, lunedì 13 ottobre 2024, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. Scrive superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello 2025 Anticipazioni