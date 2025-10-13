Grande Fratello 2025 | la triste confessione di Anita Mazzotta su sua mamma

Anita Mazzotta ha dovuto lasciare improvvisamente la Casa del Grande Fratello 2025. Il comunicato ufficiale, diffuso sabato 11 ottobre sui canali del reality, ha parlato di “motivi familiari”, senza aggiungere altro. In molti si sono chiesti se la ragazza pugliese, tatuatrice e piercer, avrebbe potuto rientrare in gioco, come accaduto in passato ad altri concorrenti. Oggi però emergono dettagli drammatici: la gieffina ha raccontato che la madre sta affrontando una grave malattia, rivelazione che spiega la sua decisione di abbandonare il programma. Anita Mazzotta e l’uscita dalla Casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

