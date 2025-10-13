Grande Fratello 2025 diretta terza puntata
Anticipazioni terza puntata di lunedì 13 ottobre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.45 circa, Simona Ventura conduce la terza puntata del GF. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Si parlerà di quanto successo nella giornata di sabato, che ha visto un duro scontro tra due concorrenti dalla forte personalità: Omer e Jonas. Tra i vari argomenti, inoltre, la storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che, seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini. Fronte gioco, è in arrivo la prima eliminazione: il verdetto del televoto stabilirà chi dovrà abbandonare la casa tra Giulio, Matteo e Omer. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
