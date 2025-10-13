Grande Fratello 2025 diretta terza puntata | la furia di Valentina compagna di Domenico
Anticipazioni terza puntata di lunedì 13 ottobre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.45 circa, Simona Ventura conduce la terza puntata del GF. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Si parlerà di quanto successo nella giornata di sabato, che ha visto un duro scontro tra due concorrenti dalla forte personalità: Omer e Jonas. Tra i vari argomenti, inoltre, la storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che, seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini. Fronte gioco, è in arrivo la prima eliminazione: il verdetto del televoto stabilirà chi dovrà abbandonare la casa tra Giulio, Matteo e Omer. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un forte abbraccio ad Anita #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello. . Gli inquilini, tramite nomination, devono scegliere tre nuovi abitanti del Tugurio… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-pomodoro-avvelenato - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 13 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Stasera, lunedì 13 ottobre 2024, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. superguidatv.it scrive
Grande Fratello 2025, puntata 13 ottobre/ Diretta ed eliminato: la verità su Anita, Omer contro Jonas - Il Grande Fratello 2025 torna in onda oggi con la terza puntata: Simona Ventura svela il destino di Anita e l'eliminato tra Giulio, Matteo e Omer. Come scrive ilsussidiario.net
Grande Fratello 13 ottobre 2025: anticipazioni terza puntata - Anticipazioni Grande Fratello 13 ottobre 2025: chi viene eliminato tra Giulio, Matteo e Omer? Segnala lifestyleblog.it