Grande Fratello 2025 chi è uscito ieri sera lunedì 13 ottobre 2025? | Video Mediaset
Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 13 ottobre 2025? Durante la terza puntata del reality show, Simona Ventura ha comunicato ai concorrenti il verdetto del primo televoto di questa edizione. Chi vuoi salvare tra Matteo Azzali, Omer Elomari e Giulio Carotenuto? Chi è stato eliminato al Grande Fratello? Puntata del 13 ottobre 2025. Al Grande Fratello 2025 è arrivato il momento di scoprire il primo verdetto del televoto. Simona Ventura riceve la busta e apre il collegamento con i concorrenti: “ arriva il primo verdetto del pubblico: uno stasera se ne andrà davvero “. La padrona di casa è pronta a leggere il nome del primo concorrente eliminato: “ il pubblico ha emesso il suo verdetto: Giulio il dentista campano che nella casa non si è mai tirato indietro, Omer il bel siriano tutto di un pezzo anche nel carattere, Matteo, un pugile aspirante saggio della casa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
