Grande festa per i 90 anni dei nostromi Medusei
"Ai nostromi Elmo e Bernardo Medusei, 90 anni di forza, saggezza e dedizione alle nostre società". Si tratta della dedica speciale, impressa su targa, che la Società marittima di mutuo soccorso di Lerici insieme alle associazioni sportive dilettantistiche ‘Il Gabbiano’ e ‘La Rotonda’, hanno consegnato sabato ai due gemelli lericini che hanno tagliato l’importante traguardo del novantesimo genetliaco. È stata organizzata dalla Società marittima di mutuo soccorso, di cui sono soci entrambi e di cui Elmo è direttore di sede; e dalle due associazioni di cui sono stati nostromi. I festeggiati, del tutto ignari, sono stati accolti da decine di amici e familiari che, in piazza Garibaldi li hanno celebrati con un rinfresco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
