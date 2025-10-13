Grand Prix di Judo a Lima l’Italia fa tris sul podio | oro argento e bronzo di talento
Lima – Tre medaglie scintillanti per il judo italiano al Grand Prix di Lima. La competizione si è svolta dal 10 al 12 ottobre e ha visto gli Azzurri salire sul podio. Valerio Accogli ha messo l’oro al collo nei -66 kg e ha conquistato il suo primo podio personale nel circuito mondiale della disciplina. Per la gara femminile Giorgia Stangherlin ha ottenuto l’argento nei -70 kg e Irene Pedrotti ha messo al collo il bronzo nella stessa categoria di peso. Alla Senior European Cup, Nadia Simeoli (del team Il Tempio Asd) ha conquistato la medaglia di bronzo. Foto Kulumbegashvili TamaraIJF (da coni.it) ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: grand - prix
[3DS] CTGP-7 – Custom Track Grand Prix 7 v1.5.38: Novità e Bugfix
Pattinaggio artistico: Kemp-Elizarov trionfano nelle coppie al Grand Prix Junior di Ankara e volano in finale
Judo ok Arezzo: Cincinelli al trofeo coni, Bernacchi al grand prix internazionale del Piemonte
Lima (Perù), IJF Grand Prix #Judo: podi per gli atleti del Centro Sportivo #Carabinieri trionfa Valerio Accogli, campione nella categoria -66 kg! per Giorgia Stangherlin nei -70 kg #sport - X Vai su X
Longines Global Champions Tour ROMA chiude col Grand Prix: - facebook.com Vai su Facebook
Judo, Giorgia Stangherlin e Irene Pedrotti sul podio nel Grand Prix di Lima: azzurre protagoniste nei -70 kg - Calato il sipario sulla seconda giornata di incontri al Coliseo Eduardo Dibos di Lima (Perù), sede del Gran Prix sudamericano e decimo appuntamento ... Da oasport.it
Judo, Accogli d’oro nel Grand Prix di Lima. Bronzo di Simeoli a Malaga - Prima medaglia nel World Tour per il giovane romano, che trionfa battendo in finale il canadese Frascadore Risuona l’inno di Mameli dentro al Coliseo Eduardo Dibos di Lima, dove Valerio Accogli (- Riporta msn.com