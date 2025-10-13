Grand Prix di Judo a Lima l’Italia fa tris sul podio | oro argento e bronzo di talento

Lima – Tre medaglie scintillanti per il judo italiano al Grand Prix di Lima. La competizione si è svolta dal 10 al 12 ottobre e ha visto gli Azzurri salire sul podio. Valerio Accogli ha messo l’oro al collo nei -66 kg e ha conquistato il suo primo podio personale nel circuito mondiale della disciplina. Per la gara femminile Giorgia Stangherlin ha ottenuto l’argento nei -70 kg e Irene Pedrotti ha messo al collo il bronzo nella stessa categoria di peso. Alla Senior European Cup, Nadia Simeoli (del team Il Tempio Asd) ha conquistato la medaglia di bronzo. Foto Kulumbegashvili TamaraIJF (da coni.it) ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it