Gran Premio LGCT di Roma 2025 Smolders trionfa in sella a Monaco al 2° posto Thomas con Qalista DN al 3° posto van der Vleuten con Beauville Z NOP

L'olandese Harrie Smolders, in sella al fedele Monaco, conquista per la seconda volta la tappa capitolina al Circo Massimo di Roma dopo il successo del 2016 al Foro Italico ROMA – Tribune gremite e atmosfera da grandi occasioni al Circo Massimo per la decima edizione del Gran Premio del Longi.

gran premio lgct romaL'olandese Harrie Smolders trionfa al Gran Premio LGCT di Roma 2025 - Circo Massimo stracolmo (5mila spettatori) per la gara clou del circuito di salto ostacoli più famoso del mondo. Secondo tuttosport.com

Harrie Smolders trionfa al Gran Premio LGCT di Roma 2025 - Sotto gli occhi del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, l’arena romana ha vissuto ore di grande spettacolo e adrenalina. Segnala sportal.it

