Gran Premio LGCT di Roma 2025 Smolders trionfa in sella a Monaco al 2° posto Thomas con Qalista DN al 3° posto van der Vleuten con Beauville Z NOP
L'olandese Harrie Smolders, in sella al fedele Monaco, conquista per la seconda volta la tappa capitolina al Circo Massimo di Roma dopo il successo del 2016 al Foro Italico ROMA – Tribune gremite e atmosfera da grandi occasioni al Circo Massimo per la decima edizione del Gran Premio del Longi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gran - premio
Torna il fascino del Gran Premio: al Sesana lo show di Ferragosto, una notte di storia e tradizione
Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza si prepara all’assalto: parcheggi e bus navette per la carica dei 335mila tifosi
Gran premio di Monza, marea di tifosi in arrivo fra entusiasmo e timori: “C’è preoccupazione per la sicurezza”
SVELATA LA ENTRY LIST DEL GRAN PREMIO MOTOCICLISTICO DI MACAU 2025: CI SARÀ ANCHE MAURIZIO BOTTALICO La road race che andrà a chiudere la stagione si svolgerà a metà novembre. Tra i piloti al via spiccano Davey Todd, Peter Hick - facebook.com Vai su Facebook
Il Gran Premio di Singapore ha regalato alti e bassi per i rookie della Formula 1. Le giovani stelle hanno illumanato la notte di Marina Bay dimostrando di avere la stoffa #SingaporeGP | #f1 - X Vai su X
L'olandese Harrie Smolders trionfa al Gran Premio LGCT di Roma 2025 - Circo Massimo stracolmo (5mila spettatori) per la gara clou del circuito di salto ostacoli più famoso del mondo. Secondo tuttosport.com
Harrie Smolders trionfa al Gran Premio LGCT di Roma 2025 - Sotto gli occhi del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, l’arena romana ha vissuto ore di grande spettacolo e adrenalina. Segnala sportal.it