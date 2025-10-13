Gran galà lirico

Domenica 19 Ottobre alle ore 17:00, presso il Santuario del Don Gnocchi ( via Alfonso Capecelatro, n° 70 - Milano), l'Associazione culturale “Art & Music Insieme”, organizza un pomeriggio di grande cultura, con musica lirica, brani e duetti d’opera e operetta e rinomati brani di vari autori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it