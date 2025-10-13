Gran Capodanno in Villa Cariola
il 31 dicembre 2025. Nella suggestiva cornice di una prestigiosa location, incastonata tra le colline del Lago di Garda, Villa Cariola vi aspetta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un indimenticabile Cenone nelle sue eleganti sale e party con dj set. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: gran - capodanno
All'Ippodromo di Vinovo il gran premio Marangoni: "Una notturna di emozioni forti", poi corse fino a Capodanno compreso
Gran cenone di Capodanno 2026 "Cu na bona ciorta"
CAPODANNO 2026 SOTTO IL GRAN SASSO ? Ciaspolata & Cenone a Prati di Tivo Festeggia il nuovo anno sotto le stelle e la maestosità del Gran Sasso, con una ciaspolata mozzafiato e un cenone speciale in rifugio! 31 dicembre 2025 Prati - facebook.com Vai su Facebook
Gran Capodanno. Festa in S.Maria. Ecco le novità - Conto alla rovescia per la grande festa di Capodanno in piazza Santa Maria. Si legge su lanazione.it
Il menù di chef Antonino Cannavacciuolo per Capodanno 2022 a Villa Crespi - Mancano pochissimi giorni al tanto atteso Capodanno ed anche i ristoranti stellati, ormai meta prescelta per vivere esperienze culinarie uniche, propongono i loro ... Scrive luxgallery.it