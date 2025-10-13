Google torna ad aggiornare Fotocamera Pixel ma non sembrano esserci grosse novità
L'app Fotocamera Pixel riceve un nuovo aggiornamento minore dopo il major update di agosto: andiamo a scoprire le novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - torna
Il MagSafe Battery Pack torna in vita: ora funziona anche sul Google Pixel 10 Pro
Avvocato Alessandro Vercellotti. . GOOGLE TI LEGGE LE MAIL DA DOMANI? EVITALO IN 30 SECONDI. Il mio AvatALE torna quando ci sono notizie da dare velocemente come questa. Prima che sia domani, spendi 30 secondi del tuo tempo et voilà! Poi non - facebook.com Vai su Facebook