Google regala 12 mesi di Gemini AI Pro agli universitari
Offerta valida fino al 9 dicembre, consente di sfruttare per un anno senza addebiti Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM, Veo 3, Nano Banana, e si ottengono anche 2 TB di spazio. 🔗 Leggi su Dday.it
Gemini ha nuovi strumenti per studenti, a cui regala un anno di Google AI Pro
