Google regala 12 mesi di Gemini AI Pro agli universitari

Dday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Offerta valida fino al 9 dicembre, consente di sfruttare per un anno senza addebiti Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM, Veo 3, Nano Banana, e si ottengono anche 2 TB di spazio. 🔗 Leggi su Dday.it

google regala 12 mesi di gemini ai pro agli universitari

© Dday.it - Google regala 12 mesi di Gemini AI Pro agli universitari

In questa notizia si parla di: google - regala

Gemini ha nuovi strumenti per studenti, a cui regala un anno di Google AI Pro

Cerca Video su questo argomento: Google Regala 12 Mesi