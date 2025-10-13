Google fa un bel regalo agli studenti universitari | Google AI Pro gratis per un anno

Google fa un regalo agli studenti universitari: un anno gratis del piano Google AI Pro, con 2 TB di cloud e le funzioni Gemini più avanzate! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google fa un bel regalo agli studenti universitari: Google AI Pro gratis per un anno

In questa notizia si parla di: google - regalo

Ora non avete più scuse: Google Pixel 9 e Pixel 9a con Chromebook in regalo a un prezzo top

Grazie a Google Partner Rewards per il regalo perfetto: il trono dell’area Performance #HumanBeforeDigital Vai su Facebook

L’Ascoli fa un bel regalo a Castori. Che vittoria per le 550 panchine - Castori e il suo Ascoli sono riusciti a superare positivamente il bivio cruciale di Piacenza che avrebbe potuto rilanciare la corsa dei ... Scrive ilrestodelcarlino.it