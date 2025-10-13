Goodbye June | arriva su Netflix il primo film diretto da Kate Winslet ecco quando
Kate Winslet debutta alla regia con “Goodbye June”, un film drammatico con protagoniste Helen Mirren, Toni Collette e la stessa Winslet in arrivo prima nei cinema inglesi e poi su Netflix. L'attrice di Titanic, infatti, ha deciso di cambiare prospettiva e provare a stare dietro la macchina da. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: goodbye - june
Kate Winslet regista di Goodbye June: ecco le prime immagini del suo debutto in arrivo su Netflix
Così non l'avevamo mai vista: le foto di Kate Winslet da regista sul set del suo primo film da regista, "Goodbye June"
«Finalmente, ho diretto il primo film. I feel great», dice la pluricandidata all’Oscar (7 volte, con una statuetta vinta) #KateWinslet, unica attrice a trionfare in carriera nei “magnifici 8”. Le notizie sono due: il lungometraggio di debutto alla regia, “Goodbye June”, dr Vai su Facebook
Goodbye June: Kate Winslet debutta nella regia con un film prodotto da Netflix - Il suo primo film si intitolerà Goodbye, June e a produrlo sarà Netflix. Lo riporta comingsoon.it
Kate Winslet regista di Goodbye June: ecco le prime immagini del suo debutto in arrivo su Netflix - Goodbye June è una storia ambientata poco prima di Natale, quando l'improvviso peggioramento della salute della madre sconvolge i quattro fratelli adulti e il loro esasperante padre gettandoli nel ... Riporta movieplayer.it