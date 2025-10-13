Goodbye June | arriva su Netflix il primo film diretto da Kate Winslet ecco quando

Kate Winslet debutta alla regia con “Goodbye June”, un film drammatico con protagoniste Helen Mirren, Toni Collette e la stessa Winslet in arrivo prima nei cinema inglesi e poi su Netflix. L'attrice di Titanic, infatti, ha deciso di cambiare prospettiva e provare a stare dietro la macchina da. 🔗 Leggi su Today.it