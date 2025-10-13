Golosaria Milano 2025 celebra vent’anni di tradizioni e innovazioni culinarie

Milano, 13 ottobre 2025 – Compie vent'anni e celebra il  “Gusto della Contemporaneità” l'edizione 2025 di Golosaria Milano in programma a Fiera Milano Rho (padiglione 1) da sabato 1° a lunedì 3 novembre 2025. La manifestazione anche quest'anno vede la partecipazione di espositori Food&Wine provenienti da tutta Italia e un ricco calendario di masterclass dedicate ai vini, di laboratori del gusto e show-cooking. "L'unicità di Golosaria è la scoperta di chi ha saputo innovare, partendo una intuizione per cui quest'anno, da scoprire, saranno soprattutto i piccoli produttori che, puntando sulla tradizione, sono diventati contemporanei", spiega il fondatore e organizzatore Paolo Massobrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

