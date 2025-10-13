Gol capolavoro all'ultimo secondo ma l'arbitro aveva già fischiato | polemiche gigantesche
Un episodio controverso nel finale di gara tra Sport Gijon e Racing Santander: gli ospiti trovano il pareggio al minuto 100 con un tiro al volo da fuori area. Ma l'arbitro non convalida la rete. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Serie C, Cittadella beffato all'ultimo secondo: non va oltre il pari con la Virtus Verona - Due gol, due espulsioni, chiamate a raffica al Football Video Support e un pareggio che scontenta soprattutto il Cittadella. Riporta corrieredelveneto.corriere.it