Global Sumud Flotilla | da Torino a Roma la richiesta d' incontro rivolta a Sergio Mattarella
“Le chiediamo, Presidente, di incontrare la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, ufficialmente, al Quirinale, e di accoglierli come donne e uomini che hanno dato lustro al nostro Paese, alle nostre coscienze, alla nostra umanità”, questa è la richiesta, sotto forma di petizione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Global Sumud Flotilla, l'intervista al giornalista Lorenzo D'Agostino #EuropeNews - X Vai su X
Il Fatto Quotidiano. . La Global Sumud Flotilla ha diffuso su X una serie di video che documentano le fasi dell’intercettazione israeliana contro la nuova flottiglia diretta a Gaza. Nel corso di pochi minuti, le immagini mostrano l’avvicinamento delle navi militari isr - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla verso Gaza, sale l'allerta anche a Torino: "Se Israele la blocca, blocchiamo tutto", nuovi blocchi e corteo - Continuano ininterrotte le proteste e le manifestazioni a sostegno della Palestina in città mentre si innalza il livello d'allerta per la Global Sumud Flotilla, sempre più vicina al blocco navale di I ... Si legge su torinotoday.it
Flotilla bloccata, scontri tra attivisti e forze dell'ordine a Torino, manifestanti sui binari a Porta Nuova - Migliaia di persone hanno aderito all'immediata mobilitazione dopo il blocco della Global Sumud Flotilla, tensioni alla stazione di Torino Porta Nuova ... Come scrive torinotoday.it