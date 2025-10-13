Global Sumud Flotilla | da Torino a Roma la richiesta d' incontro rivolta a Sergio Mattarella

Torinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le chiediamo, Presidente, di incontrare la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, ufficialmente, al Quirinale, e di accoglierli come donne e uomini che hanno dato lustro al nostro Paese, alle nostre coscienze, alla nostra umanità”, questa è la richiesta, sotto forma di petizione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: global - sumud

