Gli ultimi venti ostaggi liberati da Hamas | le storie di chi è tornato a casa dopo due anni di prigionia
Le famiglie li hanno attesi per due anni, aggrappate a ogni notizia, a ogni video, a ogni voce arrivata da Gaza. Le loro foto, appese sui muri e nelle piazze, erano diventate il simbolo dell’attesa di un Paese intero. Oggi, dopo oltre ventiquattro mesi di prigionia, gli ultimi venti ostaggi israeliani ancora in vita sono tornati a casa. Gli ospedali di Tel Aviv e Gerusalemme li attendono per un recupero lungo e difficile, fisico e mentale, mentre Israele celebra il ritorno di chi era scomparso nelle mani di Hamas il 7 ottobre 2023, nel giorno dell’attacco che ha cambiato la storia recente dello Stato ebraico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: ultimi - venti
Adam Nagy Lo Spezia sulla strada giusta: "Serve più qualità negli ultimi venti metri"
Ternana-Pontedera, Fabio Liverani: "Servirà una gara di concentrazione con qualità negli ultimi venti metri. La squadra sta continuando a crescere"
Venti miliardi di dollari in un mese: è il valore dell’export cinese di tecnologie pulite raggiunto ad agosto 2025, il massimo di sempre, trainato dalle vendite di veicoli elettrici e batterie. Il totale cumulativo supera 200 miliardi di $ negli ultimi 12 mesi. Lo riporta il t - facebook.com Vai su Facebook
Hamas pubblica i nomi dei 20 ostaggi liberi che saranno liberati, le operazioni tra le 7 e le 10 - Balah, nel centro della Striscia di Gaza, in vista della consegna degli ostaggi da parte di Hamas. Secondo ansa.it
Il giorno più atteso: oggi il rilascio di ostaggi e prigionieri, poi il vertice. La piazza gremita - Mezzi croce rossa verso punto consegna primi ostaggi a gaza I mezzi della Croce rossa si stanno dirigendo verso il punto in cui Hamas consegnerà nel nord di Gaza i primi sei dei 20 ostaggi che rilasce ... Scrive msn.com