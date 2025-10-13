Gli ultimi venti ostaggi liberati da Hamas | le storie di chi è tornato a casa dopo due anni di prigionia

Thesocialpost.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le famiglie li hanno attesi per due anni, aggrappate a ogni notizia, a ogni video, a ogni voce arrivata da Gaza. Le loro foto, appese sui muri e nelle piazze, erano diventate il simbolo dell’attesa di un Paese intero. Oggi, dopo oltre ventiquattro mesi di prigionia, gli ultimi venti ostaggi israeliani ancora in vita sono tornati a casa. Gli ospedali di Tel Aviv e Gerusalemme li attendono per un recupero lungo e difficile, fisico e mentale, mentre Israele celebra il ritorno di chi era scomparso nelle mani di Hamas il 7 ottobre 2023, nel giorno dell’attacco che ha cambiato la storia recente dello Stato ebraico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

gli ultimi venti ostaggi liberati da hamas le storie di chi 232 tornato a casa dopo due anni di prigionia

© Thesocialpost.it - Gli ultimi venti ostaggi liberati da Hamas: le storie di chi è tornato a casa dopo due anni di prigionia

In questa notizia si parla di: ultimi - venti

Adam Nagy Lo Spezia sulla strada giusta: "Serve più qualità negli ultimi venti metri"

Ternana-Pontedera, Fabio Liverani: "Servirà una gara di concentrazione con qualità negli ultimi venti metri. La squadra sta continuando a crescere"

ultimi venti ostaggi liberatiHamas pubblica i nomi dei 20 ostaggi liberi che saranno liberati, le operazioni tra le 7 e le 10 - Balah, nel centro della Striscia di Gaza, in vista della consegna degli ostaggi da parte di Hamas. Secondo ansa.it

ultimi venti ostaggi liberatiIl giorno più atteso: oggi il rilascio di ostaggi e prigionieri, poi il vertice. La piazza gremita - Mezzi croce rossa verso punto consegna primi ostaggi a gaza I mezzi della Croce rossa si stanno dirigendo verso il punto in cui Hamas consegnerà nel nord di Gaza i primi sei dei 20 ostaggi che rilasce ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimi Venti Ostaggi Liberati