Le famiglie li hanno attesi per due anni, aggrappate a ogni notizia, a ogni video, a ogni voce arrivata da Gaza. Le loro foto, appese sui muri e nelle piazze, erano diventate il simbolo dell’attesa di un Paese intero. Oggi, dopo oltre ventiquattro mesi di prigionia, gli ultimi venti ostaggi israeliani ancora in vita sono tornati a casa. Gli ospedali di Tel Aviv e Gerusalemme li attendono per un recupero lungo e difficile, fisico e mentale, mentre Israele celebra il ritorno di chi era scomparso nelle mani di Hamas il 7 ottobre 2023, nel giorno dell’attacco che ha cambiato la storia recente dello Stato ebraico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gli ultimi venti ostaggi liberati da Hamas: le storie di chi è tornato a casa dopo due anni di prigionia