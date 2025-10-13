Gli ultimi mesi di Diane Keaton la vendita della casa e le parole degli amici | Molto magra declino improvviso

La notizia della morte di Diane Keaton, avvenuta a 79 anni e annunciata l'11 ottobre, è arrivata inaspettata. Ancora sconosciute le cause del decesso, mentre continuano a emergere testimonianze dei suoi ultimi mesi di vita e non solo: dalla decisione di vendere la villa in cui viveva al "declino molto improvviso" descritto dagli amici, fino alla diagnosi di cancro alla pelle quando aveva 21 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ultima chiamata dalla casa di Diane Keaton: «C'è una persona a terra». Il malore, la corsa in ospedale, le cause della morte - Gli ultimi istanti di vita di Diane Keaton, morta sabato a 79 anni, sono stati rivelati in una chiamata al 911 pubblicata oggi sui media americani. Secondo ilmattino.it

Gli ultimi mesi di Diane Keaton, la vendita della casa e le parole degli amici: “Molto magra, declino improvviso” - La notizia della morte di Diane Keaton, avvenuta a 79 anni e annunciata l’11 ottobre, è arrivata inaspettata. Lo riporta fanpage.it