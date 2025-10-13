Gli sfibrati non si fermano | continuano gli inconvenienti in tutta Italia Quando se ne uscirà?

Tra coloro esclusi dai piani di copertura e chi è coperto ma non riesce a finalizzare l'attivazione, le segnalazioni aumentano incessantemente. Eppure, in molti casi, per risolverle basterebbe un pizzico di organizzazione e attenzione in più. 🔗 Leggi su Dday.it

