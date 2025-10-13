Gli rubano la valigia | ridatemi i 400 spartiti

Un appello ai ladri diventato virale in poche ore sui social. "Nella borsa nera che avete rubato dal bagagliaio della mia auto ci sono più di 400 spartiti musicali di canti liturgici che ho raccolto, scritto e trascritto in 40 anni di servizio in chiesa all’organo. Per voi sono 400 pezzi di carta, per me sono un pezzo di cuore: trovate il modo di farmi riavere quegli spartiti, vi prego. Alcuni di quegli spartiti li avevo scritti quando avevo 14 anni". Centinaia di messaggi di solidarietà e ieri mattina la bella notizia, "sembra una favola ma è realtà: devo un grazie immenso all’amico e già collega Massimo D’Avolio, che insieme al figlio Alessandro (nella foto) si è messo alla ricerca per strade e campi dalle parti dell’abbazia di Mirasole e ha trovato la borsa, con gli spartiti, al bordo di una strada, grazie all’intuizione di Alessandro che aveva scorto qualcosa di nero spuntare dall’erba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

