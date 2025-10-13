Gli ostaggi israeliani riabbracciano le famiglie | le immagini rilasciate dall’Idf con Mor Breslavski e Zangauker
L’Idf ha rilasciato le immagini del momento in cui diversi ostaggi riabbracciano le loro famiglie. Eitan Mor, uno degli ostaggi trattenuti da Hamas, ha rincontrato la sua famiglia dopo essere stato liberato oggi dopo due anni. Lui e la sua famiglia si sono stretti in un lungo abbraccio tra le lacrime e la gioia. Anche Rom Breslavski e Matan Zangauker sono tra gli ostaggi che hanno fatto ritorno in Israele. L’Idf ha rilasciato le immagini di Breslavski insieme ai militari emozionato di aver riacquisito la libertà e di Matan Zangauker nel toccante momento in cui ha potuto riabbracciare la sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
