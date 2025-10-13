Gli ostaggi israeliani liberati da Hamas accolti dall' Idf al checkpoint

(Agenzia Vista) Israele, 13 ottobre 2025 L'esercito israeliano ha diffuso il video che mostra l'arrivo degli ostaggi al checkpoint in una località imprecisata, dove sono stati accolti dai rappresentanti delle Forze di Difesa israeliane. Dopo 738 giorni di prigionia a Gaza, i civili liberati da Hamas sono stati presi in consegna dai militari per le prime verifiche mediche e di sicurezza. Idf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

