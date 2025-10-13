Gli ostaggi israeliani liberati da Hamas accolti dall' Idf al checkpoint – Il video

Open.online | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Israele, 13 ottobre 2025 L'esercito israeliano ha diffuso il video che mostra l’arrivo degli ostaggi al checkpoint in una località imprecisata, dove sono stati accolti dai rappresentanti delle Forze di Difesa israeliane. Dopo 738 giorni di prigionia a Gaza, i civili liberati da Hamas sono stati presi in consegna dai militari per le prime verifiche mediche e di sicurezza. Idf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ostaggi - israeliani

I raid israeliani su Dar el-Balah e il piano dell’Idf per prendere il controllo di Gaza: «Pronti se non rilasciano gli ostaggi»

Ostaggi israeliani e palestinesi ridotti alla fame, oltre 600 ex capi di Mossad e Shin Bet scrivono a Trump: "Fermi Netanyahu"

Hamas diffonde video degli ostaggi israeliani denutriti: “Mangeranno come la popolazione di Gaza”

ostaggi israeliani liberati hamasHamas rilascia gli altri 13 ostaggi, tutti i rapiti sono stati liberati - LIVEBLOG - In mattinata la liberazione dei primi sette. Secondo ansa.it

ostaggi israeliani liberati hamasGli ostaggi israeliani liberati da Hamas accolti dall'Idf al checkpoint - (Agenzia Vista) Israele, 13 ottobre 2025 L'esercito israeliano ha diffuso il video che mostra l’arrivo degli ostaggi al checkpoint in una località imprecisata, dove sono stati accolti dai rappresentan ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ostaggi Israeliani Liberati Hamas