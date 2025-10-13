Gli occhi del mondo sulla Striscia i 7 ostaggi già consegnati da Hamas alla Croce Rossa in videochiamata con le famiglie Trump atterrato in Israele

Sette ostaggi sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. In libertà sono già Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. Stanno bene e camminano autonomamente. Lo confermano fonti israeliane e arabe. In Piazza degli ostaggi a Tel Aviv sul grande schermo viene trasmessa la telefonata dell'ostaggio non ancora liberato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

