Gli occhi del mondo sulla Striscia dopo 737 giorni liberi i 20 ostaggi vivi | consegnati da Hamas alla Croce Rossa Trump alla Knesset La guerra è finita

Tutti e 20 gli ostaggi israeliani sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. I primi a riassaporare la libertà sono stati Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. Intorno alle 10 anche gli altri 13 sono stati rilasciati dopo oltre 737 giorni di prigionia. Si tratta di Bar Kuperstein, Eviatar David, Yosef Haim Ohana,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gli occhi del mondo sulla Striscia, dopo 737 giorni liberi i 20 ostaggi vivi: consegnati da Hamas alla Croce Rossa. Trump alla Knesset, "La guerra è finita"

Fratoianni a La7: “A Gaza è in corso un genocidio sotto gli occhi del mondo. Qualcuno fermi questi criminali”

Seimila occhi al cielo. Assalto all’open day della 46ª Brigata Aerea: "Una porta sul mondo"

Stevie Wonder: «Sono diventato cieco poco dopo la mia nascita, ed è stata una benedizione. Perché posso vedere il mondo con gli occhi della verità»

Gli occhi del mondo del ciclismo sono puntati già a giovedì 23 ottobre, quando verrà svelato il percorso ufficiale del Tour de France 2026 e del Tour de France Femmes 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Il #Nobel per la Pace a Maria Corina #Machado, leader dell’opposizione al regime venezuelano di Maduro, è una notizia che riempie di speranza chiunque nel mondo si batte, come lei, per la libertà del proprio paese. - X Vai su X

Stevie Wonder: «Sono diventato cieco poco dopo la mia nascita, ed è stata una benedizione. Perché posso vedere il mondo con gli occhi della verità» - Dopo oltre mezzo secolo di carriera Stevie Wonder ha deciso di mettere a tacere le voci - vanityfair.it scrive