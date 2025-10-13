Gli occhi del mondo sulla Striscia arrivati i bus della Croce Rossa | è l' ora degli ostaggi Trump in volo verso Israele | La guerra è finita
Gli autobus della Croce Rossa stanno arrivando nella parte centrale della Striscia di Gaza in vista del previsto rilascio degli ostaggi e dello scambio di prigionieri. Lo riportano i siti di notizie Haaretz e Al-Jazeera. Le famiglie sono state informate che il rilascio dei propri cari avverrà in due fasi, una prima alle 8 (le 7 ora italiana) e una seconda tra le 9 e le 10. Lo riferiscono i media israeliani.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: occhi - mondo
Fratoianni a La7: “A Gaza è in corso un genocidio sotto gli occhi del mondo. Qualcuno fermi questi criminali”
Seimila occhi al cielo. Assalto all’open day della 46ª Brigata Aerea: "Una porta sul mondo"
Stevie Wonder: «Sono diventato cieco poco dopo la mia nascita, ed è stata una benedizione. Perché posso vedere il mondo con gli occhi della verità»
Gli occhi del mondo del ciclismo sono puntati già a giovedì 23 ottobre, quando verrà svelato il percorso ufficiale del Tour de France 2026 e del Tour de France Femmes 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Il #Nobel per la Pace a Maria Corina #Machado, leader dell’opposizione al regime venezuelano di Maduro, è una notizia che riempie di speranza chiunque nel mondo si batte, come lei, per la libertà del proprio paese. - X Vai su X
Qatar: «Si chiude venerdì», Trump: «Forse andrò domenica». Hamas: vivi venti ostaggi - Ad affermarlo è l’editorialista del New York Times Thomas Friedman, che non nasconde le difficoltà dei negozia ... Lo riporta ilsole24ore.com
Chi sono i leader del mondo presenti al vertice di pace in Egitto - Presenti capi di Stato e di governo di oltre 20 Paesi: l'elenco dei leader che andranno a Sharm el- Scrive msn.com