Gli autobus della Croce Rossa stanno arrivando nella parte centrale della Striscia di Gaza in vista del previsto rilascio degli ostaggi e dello scambio di prigionieri. Lo riportano i siti di notizie Haaretz e Al-Jazeera. Le famiglie sono state informate che il rilascio dei propri cari avverrà in due fasi, una prima alle 8 (le 7 ora italiana) e una seconda tra le 9 e le 10. Lo riferiscono i media israeliani.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Gli occhi del mondo sulla Striscia, arrivati i bus della Croce Rossa: è l'ora degli ostaggi. Trump in volo verso Israele: "La guerra è finita"