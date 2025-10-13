Gli occhi del mondo sulla Striscia 7 ostaggi consegnati da Hamas alla Croce Rossa Trump atterrato in Israele | La guerra è finita
Sette ostaggi sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. In libertà sono già Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. Stanno bene e camminano autonomamente. Lo confermano fonti israeliane e arabe. Le famiglie sono state informate che il rilascio dei propri cari avverrà in due fasi, una prima alle 8 (le 7 ora italiana). 🔗 Leggi su Feedpress.me
Fratoianni a La7: “A Gaza è in corso un genocidio sotto gli occhi del mondo. Qualcuno fermi questi criminali”
Seimila occhi al cielo. Assalto all’open day della 46ª Brigata Aerea: "Una porta sul mondo"
Stevie Wonder: «Sono diventato cieco poco dopo la mia nascita, ed è stata una benedizione. Perché posso vedere il mondo con gli occhi della verità»
Ritorno nei kibbutz degli orrori, due anni dal 7 ottobre: «Ora la nostra vita è solo dolore» - Milleduecento abitanti, 102 morti, 34 rapiti quattro dei quali ancora nelle mani di Hamas. Si legge su ilgazzettino.it