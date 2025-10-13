Sette ostaggi sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. In libertà sono già Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. Stanno bene e camminano autonomamente. Lo confermano fonti israeliane e arabe. Le famiglie sono state informate che il rilascio dei propri cari avverrà in due fasi, una prima alle 8 (le 7 ora italiana). 🔗 Leggi su Feedpress.me

Gli occhi del mondo sulla Striscia, 7 ostaggi consegnati da Hamas alla Croce Rossa. Trump atterrato in Israele: "La guerra è finita"