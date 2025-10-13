Gli hotel della città aprono le loro porte all' arte per la Biennale di Mosaico Contemporaneo

La mostra Around the Halls, una novità nell’ambito della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna, mira a mettere in evidenza il legame sempre più forte della città con il suo ricco patrimonio artistico e la sua accoglienza turistica. La mostra curata da Chiara Gizzi e Daniele Torcellini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

