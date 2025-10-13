Gli esiti delle prime 20 sezioni della provincia | Tomasi arretra

Dopo poco più di un'ora dalla chiusura delle urne arrivano i dati delle prime 20 sezioni scrutinate. Giani torna in vantaggio con 49,27 per cento, Tomasi lo segue a meno di un punto di distanza con 48,57 per cento dei voti e Bundu raggiunge 2,16.A livello regionale, dopo 141 sezioni scrutinate. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

