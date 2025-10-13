Gli ErosAntEros compiono 15 anni | si festeggia con due opere sperimentali

Il 26 e 27 settembre scorsi la compagnia ErosAntEros ha festeggiato a Ravenna i suoi primi quindici anni presentando in anteprima due nuovi lavori. Fondata in questa città nel 2010 da Agata Tomsic, attrice e dramaturg italo-slovena, e da Davide Sacco, music designer e regista, la compagnia ErosAntEros si è dedicata inizialmente a raffinate sperimentazioni su immagine e suono, che hanno tenuto in secondo piano la parola e che soprattutto facevano a meno di un vero e proprio testo. Un significativo esito produttivo di questa fase è stato lo spettacolo Nympha, mane! (2010-2012), da cui si svilupperanno anche le ricerche universitarie, condotte da Tomsic presso il Dams bolognese, sul motivo della Ninfa nella cultura e nell’immaginario occidentali, con un riferimento dominante agli studi iconografici del grande storico dell’arte tedesco Aby Warburg. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

