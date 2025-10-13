gli amici hanno filmato il tragico tuffo di abdul

Reggio Emilia, 13 ottobre 2025 – Ci sarebbero dei video che mostrano il tuffo del tredicenne Abdul Mougnud Songne nel Secchia e il momento in cui si è inabissato nel fiume senza più riemergere, nel primissimo pomeriggio di sabato. Li avrebbero girati i tre amici coetanei con i quali era arrivato in bici da Sassuolo a Castellarano per fare una nuotata nel punto in cui la corrente scava canyon detto “Il fungo” dai pescatori. E sarebbe in quei video il motivo per cui l’inchiesta sulle cause della tragedia si è risolta molto rapidamente. Mentre erano in corso le ricerche di Abdul da parte di un vasto spiegamento di vigili del fuoco, operatori della Croce Rossa e volontari di Protezione civile, gli amici del giovane di Fiorano sono stati condotti nella caserma locale dei carabinieri e ascoltati come testimoni alla presenza dei genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

