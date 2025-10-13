Gli affreschi nel tempo senza tempo
La SanGiorgioArte è lieta e onorata di presentare la mostra “” di Ido Erani.VERNISSAGE, 21 ottobre ore 17.30Interverrà all’inaugurazione S.E. Mons. Giuseppe Satriano Arcivescovo di BariLa mostra, sarà ospitata dal 21 ottobre al 6 novembre al Museo dei pigmenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: affreschi - tempo
Sotto affreschi che raccontano il tempo, abbiamo dato forma a un nuovo equilibrio. Luce, materia e proporzione si incontrano in un progetto che parla di eleganza quotidiana. #MocabArredamenti #InteriorDesign #DesignItaliano #ArrediSuMisura #EleganzaC Vai su Facebook
La collezione, Paolo Giovio e i ritratti senza tempo esposti per la prima volta in Pinacoteca - Nell’anno del Giubileo, la Pinacoteca civica di Como celebra uno dei suoi più illustri concittadini con una grande mostra dedicata a Paolo Giovio (1483–1552), umanista, vescovo, medico e storico, ... quicomo.it scrive
Sembra di tornare nel Medioevo, è uno dei borghi più suggestivi d’Italia: chiese, torri e vicoli senza tempo - In Umbria c'è un borgo arroccato su di uno sperone tra i più belli d'Italia. Secondo viagginews.com