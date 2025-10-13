Gli affreschi nel tempo senza tempo

La SanGiorgioArte è lieta e onorata di presentare la mostra “” di Ido Erani.VERNISSAGE, 21 ottobre ore 17.30Interverrà all’inaugurazione S.E. Mons. Giuseppe Satriano Arcivescovo di BariLa mostra, sarà ospitata dal 21 ottobre al 6 novembre al Museo dei pigmenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: affreschi - tempo

