Gli affreschi nel tempo senza tempo

La SanGiorgioArte è lieta e onorata di presentare la mostra “” di Ido Erani.VERNISSAGE, 21 ottobre ore 17.30Interverrà all’inaugurazione S.E. Mons. Giuseppe Satriano Arcivescovo di BariLa mostra, sarà ospitata dal 21 ottobre al 6 novembre al Museo dei pigmenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it