Inter News 24 Glebov Inter, Grisin frena: «Ha giocato solo 8 partite, per entrare in un top club serve.». Le parole dell’ex CSKA Mosca. Le voci di un interesse dell’Inter per il giovane talento russo Kirill Glebov vengono smorzate in patria. A commentare l’indiscrezione è stato l’ex giocatore del CSKA Mosca, Alexander Grisin, che ha invitato alla calma. Secondo Grisin, finché non ci sono contratti firmati, si tratta solo di chiacchiere. Ha sottolineato come il centrocampista classe 2005 abbia giocato ancora troppo poco per essere considerato pronto per un top club. A suo avviso, per meritare il salto in una squadra come quella nerazzurra, un giocatore deve dimostrare continuità e qualità per almeno un paio di stagioni nel proprio campionato, un traguardo che Glebov, pur essendo interessante, non ha ancora raggiunto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Glebov Inter, Grisin frena: «Ha giocato solo 8 partite, per entrare in un top club serve…»