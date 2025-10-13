Giuliacci | Il dado è tratto Freddo e pioggia tutte le date di ottobre

"Ormai il dado è tratto. Dovrete sorbirvi il freddo". Il colonnello Mario Giuliacci non ci gira intorno e nelle previsioni meteo di martedì 14 ottobre e le tendenze fino a 15 giorni annuncia "due eventi di rilievo": il ritorno del freddo al Centro-Nord e due fasi piovose di particolare interesse. Calo termico al Centro-Nord - Dopo settimane di temperature miti, una massa d'aria fredda di origine nord-atlantica, spinta verso i Balcani da un vortice di bassa pressione centrato sulla Russia, investirà l'Italia. Il risultato sarà un netto calo termico, soprattutto al Centro-Nord e lungo le regioni adriatiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it