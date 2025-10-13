Giulia De Lellis mamma il ritorno a casa con Priscilla e le parole per Tony Effe

Giulia De Lellis e Tony Effe sono finalmente diventati genitori. Dopo settimane di indiscrezioni sulla possibile nascita della piccola Priscilla, ora i due possono finalmente stringerla tra le braccia a casa. Giulia ha infatti annunciato di essere uscita dall’ospedale con la bimba e, nel farlo, ha voluto condividere una serie di ringraziamenti che coinvolgono, ovviamente, anche Tony Effe. Giulia De Lellis a casa con Priscilla: la dedica a Tony Effe. Nei nove mesi di gravidanza di Giulia De Lellis sono state moltissime le indiscrezioni sulla nascita di Priscilla: prima le foto rubate del pancino, poi le voci sulla possibile nascita che Giulia e Tony hanno provato a vivere mantenendo la privacy. 🔗 Leggi su Dilei.it

Giulia De Lellis mamma, il ritorno a casa con Priscilla e le parole per Tony Effe

