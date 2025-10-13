Giulia De Lellis e Tony Effe a casa con la figlia Priscilla | il pubblico non ci può credere | bufera

Dopo settimane di voci, indiscrezioni e supposizioni più o meno fantasiose, finalmente la notizia è arrivata: Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori. Una delle coppie più seguite dei social ha accolto la loro primogenita, la piccola Priscilla, venuta al mondo lo scorso 8 ottobre. L’annuncio, come era prevedibile, è arrivato attraverso Instagram, dove l’influencer conta ben 5,6 milioni di follower. Un momento di pura gioia, coronato da un post che trasmetteva amore, riconoscenza e felicità. Ma come spesso accade nel mondo dei social, non sono mancate le polemiche. Giulia De Lellis ha scelto di dedicare parole dolcissime al suo compagno, condividendo un messaggio che ha subito fatto il giro del web: “La nostra bambina è stato un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi grazie ad ognuno di loro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it