Giulia De Lellis al centro di una bufera | cos’è successo dopo il parto

361magazine.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna tregua per Giulia De Lellis. Dopo il parto, pioggia di critiche per l'imprenditrice e neo mamma. Ma c'è anche chi la sostiene. L'episodio che ha scatenato gli haters . Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori. L'8 ottobre, attraverso un post sui social, l'influencer da oltre cinque milioni di follower ha annunciato la nascita della loro bambina, Priscilla. Nel messaggio di gioia condiviso con i fan, Giulia ha voluto dedicare parole affettuose al compagno, ringraziandolo per esserle stato accanto durante il parto.

giulia de lellis centroGiulia De Lellis mamma, il ritorno a casa con Priscilla e le parole per Tony Effe - Giulia De Lellis torna a casa con la piccola Priscilla e condivide con i fan una dedica piena d’amore a Tony Effe ... Si legge su dilei.it

Giulia De Lellis torna a casa con la piccola Priscilla: amore, privacy e gratitudine - Nascita attesa e voluta: l'influencer e Tony Effe con la neonata, tra scatti intimi, ringraziamenti all'equipe medica del Gemelli e la scelta di proteggere la sfera rpivata ... Lo riporta lasicilia.it

