Giulia De Lellis al centro di una bufera | cos’è successo dopo il parto
Nessuna tregua per Giulia De Lellis. Dopo il parto, pioggia di critiche per l’imprenditrice e neo mamma. Ma c’è anche chi la sostiene. L’episodio che ha scatenato gli haters . Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori. L’8 ottobre, attraverso un post sui social, l’influencer da oltre cinque milioni di follower ha annunciato la nascita della loro bambina, Priscilla. Nel messaggio di gioia condiviso con i fan, Giulia ha voluto dedicare parole affettuose al compagno, ringraziandolo per esserle stato accanto durante il parto. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: giulia - lellis
