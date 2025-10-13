Giugliano servizi sociali al collasso | solo 2 assistenti nella città più povera d’Italia

Le lunghe file che quotidianamente si vedono all’esterno degli uffici dei servizi sociali di Giugliano ben rendono l’idea della condizione di povertà e disagio che c’è in città. E a ciò dovrebbe corrispondere un servizio adeguato alla domanda. Ma purtroppo così non è. Giugliano, servizi sociali al collasso: solo 2 assistenti nella città più povera . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

