Giugliano servizi sociali al collasso | solo 2 assistenti nella città più povera d’Italia
Le lunghe file che quotidianamente si vedono all’esterno degli uffici dei servizi sociali di Giugliano ben rendono l’idea della condizione di povertà e disagio che c’è in città. E a ciò dovrebbe corrispondere un servizio adeguato alla domanda. Ma purtroppo così non è. Giugliano, servizi sociali al collasso: solo 2 assistenti nella città più povera . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Aggredita dal padre a Giugliano, accolta dai servizi social per reintegrarla nella società mondo del lavoro
Giugliano, arrestato 38enne in affidamento ai servizi sociali: hashish, coca e contanti in casa
Giugliano, record di richieste di sussidi: 14mila le famiglie in difficoltà - economico a Giugliano è significativo e dovrebbe essere al centro di interventi straordinari, non solo locali. Come scrive ilmattino.it
Giugliano, ferisce il fratellino con una forchetta: «L'ho fatto per punire nostro nonno» - La storia di violenza è raccontata dai carabinieri: i militari della sezione radiomobile ... Scrive ilmattino.it