Giugliano calcio è notte fonda | travolto in casa dal Catania per 0-3

Il Catania di Domenico Toscano prosegue la sua marcia di crescita e conquista la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie C, travolgendo il Giugliano con un netto 3-0 al “De Cristofaro”. Una prestazione convincente e autoritaria degli etnei, che dominano la nona giornata del girone C con qualità, solidità e concretezza, confermando l’ottimo momento . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

