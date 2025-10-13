Giù gli edifici dismessi vista lago
Un nuovo panorama e un tratto di lungolago appetibile sia per i residenti, che potranno godere di un’area finora mai fruita, sia per i turisti, che avranno a disposizione un nuovo tratto di costa a nord del lago d’Iseo, dove passeggiare e godere della bellezza del più piccolo dei grandi laghi lombardi. Sarà possibile grazie al progetto di Autorità di Bacino dei laghi dì Iseo, Endine e Moro, finanziato dalla Regione e condiviso con i Comuni di Costa Volpino e Lovere. In pratica alcuni immobili dismessi costruiti al confine tra i due paesi saranno abbattuti. La Regione investirà 1 milione e 971mila euro per la valorizzazione dei tre laghi di competenza dell’ Autorità di Bacino sebina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Con la demolizione di vecchi immobili dismessi, sono iniziati stamattina a Castellammare di Stabia i lavori per la costruzione del nuovo ospedale. Parte un investimento dal valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, più di 250 posti letto, una struttura ultr - facebook.com Vai su Facebook
