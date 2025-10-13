Gite ad Auschwitz scontro Roccella-Segre | se la senatrice a vita ricorda le responsabilità del fascismo la destra ammutolisce

Hanno passato mesi a brandire il nome di Liliana Segre come lasciapassare morale. Bastava evocarla per bollare come “antisemita” ogni critica alla guerra a Gaza, tacitare le piazze, squalificare gli atenei. Poi la ministra Eugenia Roccella ha detto, dal palco dell’Ucei, che «le gite scolastiche ad Auschwitz sono state incoraggiate e valorizzate perché servivano a dirci che l’antisemitismo era una questione fascista e basta», trasformando i viaggi della memoria in un espediente ideologico. E la destra che chiamava Segre a testimone si è zittita di colpo. La replica della senatrice a vita è stata netta: «Stento a credere che una ministra della Repubblica possa definire “gite” i viaggi di istruzione ad Auschwitz . 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

