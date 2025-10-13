Girone C Ruggito Atalanta Under 23 fine della serie nera Simonetto punisce il Cosenza sul filo di lana

Prima vittoria esterna, seconda stagionale, successo che mancava da sei partite: l’ Atalanta U23 passa al 93esimo a Cosenza. Vantaggio a metà primo tempo: Simonetto pennella, Misitano (nella foto) incorna. Nella ripresa Achour impatta, ma al terzo di recupero Camara lascia scorrere una palla messa in mezzo da Cissé e Simonetto timbra. NONA GIORNATA: Az Picerno-Casertana 0-2, Foggia-Crotone 0-3, Giugliano-Catania 0-3, Monopoli-Salernitana 0-1, Casarano-Audace Cerignola 3-0, Cavese-Trapani 0-1, Cosenza-Atalanta U23 1-2, Potenza-Latina 0-0, Siracusa-Sorrento 0-1, Benevento-Team Altamura 3-0. CLASSIFICA: Salernitana 22; Benevento 19; Catania, Casarano 18; Crotone 17; Cosenza 15; Casertana 14; Potenza 13; Monopoli, Latina 12; Sorrento, Audace Cerignola 10; Az Picerno 9; Trapani, Atalanta U23, Team Altamura 8; Foggia 7; Giugliano 6; Cavese 5; Siracusa 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Girone C. Ruggito Atalanta Under 23, fine della serie nera. Simonetto punisce il Cosenza sul filo di lana

